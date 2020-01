Ils clament qu’ils reviendront mais on les voit défaits, dépités, démoralisés. Certains migrants honduriens étendent les bras à la manière de christs crucifiés, comme s’ils n’avaient plus nulle part où aller. S’ils reviennent un jour au Mexique, ce ne sera pas en "caravane". Car la caravane migratoire 2020, dix jours après son départ le 15 janvier du Honduras, s’est soldée par un cuisant échec : plus de 3 000 migrants arrêtés, et presque autant de déportations immédiates vers le Honduras, le Salvador et dans une moindre mesure le Guatemala.