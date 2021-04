Le nouveau recensement démographique redessine la carte électorale américaine AmériqueAnalyse Philippe Paquet

Toujours très attendus, parce qu’ils ont des implications politiques, économiques et sociales très importantes, les chiffres du recensement décennal imposé par la Constitution depuis 1790 ont été publiés lundi. Ils confirment deux tendances : l’Amérique vieillit et son centre de gravité démographique se déplace vers le Sud et l’Ouest, aux dépens du Midwest et du Nord-Est.