Arrondissement le plus pauvre de New York, le Bronx est touché par la gentrification. Construction ou rénovation, l’heure est aux logements modernes et plus chers. Pour les habitants modestes, cela signifie souvent partir...

The Arches est un cas d’école de spéculation immobilière comme seules des mégapoles comme New York savent en produire. Située dans le quartier de Mott Haven, à proximité directe d’une autoroute urbaine encerclant le Bronx, cette tour de 25 étages, terminée en 2020, propose à la location des appartements de haut standing. Salles de conférences et salles de sport, mini-cinéma, concierge, matériaux de qualité, rien assurément ne fait défaut. Les appartements situés le plus en hauteur offrent une vue imprenable sur Harlem et le nord de Manhattan.

Mais le complexe peine à attirer de nouveaux occupants. Et pour cause. Niché dans un environnement urbain sans charme, à quelque quinze minutes à pied du centre de l’arrondissement du Bronx, lui-même passablement sinistré, l’ensemble, bien dans la veine des nouveaux développements immobiliers du sud de Manhattan ou des quartiers de Brooklyn adjacents à l’East River, renseigne des prix à la location à faire sourire de dépit les habitués du quartier.

