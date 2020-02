Cela risque de saper sa légitimité et de le détruire, estime l’ancien soldat de Tsahal Yehuda Shaul.

Yehuda Shaul est un ancien soldat d’Israël qui se bat désormais pour que les Palestiniens disposent un jour d’un État indépendant. Le cofondateur de Breaking the silence, une ONG qui rassemble 1 200 ex-militaires de Tsahal, était de passage à Bruxelles pour interpeller les autorités belges et européennes au sujet du "soi-disant plan de paix" de l’administration Trump destiné à résoudre le conflit entre Israël et les Palestiniens.