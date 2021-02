Haïti fait depuis longtemps partie des cancres de la gouvernance. Dix ans après le séisme qui fit 280 000 morts, 300 000 blessés et 1,5 million de sans-logis – pour 12 millions d’habitants – l’île ne s’est toujours pas remise du choc. De larges zones du pays sont privées de services publics et la malnutrition augmente, alors que 2 millions d’enfants ne vont plus à l’école.