Un article de CNN et relayé par Slate explique que les blessures provoquées à cause des téléphones portables coûtent au système de santé américain environ 3 milliards de dollars par an.

A première vue, on peut se demander comment il est possible de réellement se "blesser" en utlisant son smartphone. Pourtant, et même si on savait déjà que des centaines de personnes étaient décédées en prenant un selfie, les blessures causées par les smartphones sont de plus en plus fréquentes et coûtent une fortune au système de santé.

Une étude publiée par le magazine scientifique JAMA a voulu s'intéresser aux évolutions des blessures causées par le téléphone au cours du temps. S'il s'agit principalement de petites plaies ou des bleus au niveau de la nuque, du nez et du visage, ces dernières sont en augmentation ces dernières années.

Les chercheurs pointent en tout cas la distraction comme une cause importante de blessures, et l'augmentation de celles-ci correspondent à l'arrivée du premier IPhone, en 2007 : "Même si les téléphones mobiles avaient déjà commencé à gagner en popularité avant ce moment, leurs fonctions étaient limitées, il y avait donc moins de possibilités de distraction par rapport à aujourd’hui avec les smartphones récents", expliquent-ils.

La plupart des gens qui se blessent le font parce qu'ils sont simplement distraits. Les blessures recensées étaient principalement causées par l'utilisation du téléphone au volant ou... en marchant. Parmi la tranche d'âge des individus les plus touchés, on retrouve les 13-29 ans. Les plus jeunes se blessent eux aussi, mais surtout à cause du poids et de la taille du smartphone.

Les conséquences peuvent être en tout cas très graves. Les cicatrices laissées par ces blessures peuvent nécessiter, à terme, des opérations chirurgicales très coûteuses.