La première journée du procès de Donald Trump devant le Sénat, mardi, a tenu toutes ses promesses. Non pas celles relatives à une procédure qui permettrait d’établir la vérité et de rendre la justice de manière impartiale, mais bien celles qui se référaient à une prévisible foire d’empoigne entre Démocrates et Républicains. Les uns et les autres ont, en effet, débattu pendant quelque treize heures des modalités pratiques du procès dans une atmosphère si acrimonieuse que le président de la Cour suprême, John Roberts, qui dirige les opérations, a dû rappeler vertement les deux parties à l’ordre.