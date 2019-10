AmériqueAnalyse Présidentielle américaine : Elizabeth Warren confirmée dans son statut de favorite démocrate Philippe Paquet

Le quatrième débat télévisé de la campagne présidentielle des Démocrates, organisé mardi soir dans l’Ohio par CNN et le New York Times, a confirmé que la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, pouvait désormais prétendre au statut de favorite dans la course à l’investiture du parti, autant, sinon plus, que l’ancien vice-président Joe Biden.