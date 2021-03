"Has China Won ?" : Le regard d’un diplomate singapourien sur l’affrontement sino-américain Amérique Philippe Paquet

© AFP

En un temps où l’affrontement entre les États-Unis et la Chine est appelé à dominer les relations internationales, il est intéressant de l’appréhender à travers l’analyse a priori plus neutre d’un observateur qui ne soit ni américain ni chinois. C’est le cas avec cet ouvrage publié à New York l’an dernier par Kishore Mahbubani et dont le titre original - Has China Won ? - est sans doute moins catégorique que celui de cette traduction française : Le Jour où la Chine va gagner.