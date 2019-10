Time. La photographie du plat laisse entrevoir un poivron farci creusé à la façon des citrouilles d'Halloween, accompagné de tomates cerises et d'une salade verte. Un cliché du repas proposé à Donald Trump pendant son vol a été dévoilé sur la toile, par une correspondante du. La photographie du plat laisse entrevoir un poivron farci creusé à la façon des citrouilles d'Halloween, accompagné de tomates cerises et d'une salade verte.

Une présentation en l'honneur de la plus terrifiante des festivités outre-Atlantique, introduite aux États-Unis à partir de la fin du 19e siècle, après l'arrivée massive d'émigrants irlandais et écossais. À partir des années 1920, elle devient une véritable fête populaire et se célèbre principalement en Irlande, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

L'inspiration vous manque en vue d'un dîner pour Halloween, ou l'envie d'un repas présidentiel vous submerge? Le cuisinier d'Air Force One, l'avion privé du président américain Donald Trump, pourrait vous donner des idées.