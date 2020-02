Le Roi et la Reine ont entamé mardi, à New York, une visite officielle de deux jours au siège de l’Organisation des Nations unies que justifie une double actualité : la présidence belge du Conseil de sécurité durant le mois de février et la Journée internationale des enfants soldats ce mercredi. Nos souverains y ont retrouvé Philippe Goffin, le ministre belge des Affaires étrangères et de la Défense.

Le roi Philippe perpétue ainsi une tradition.