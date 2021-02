Le Sénat américain a voté par 56 voix pour et 44 contre la poursuite du procès en destitution de l'ancien président républicain Donald Trump mardi. Il s'agit de la deuxième procédure de destitution qui vite de magnat de l'immobilier New-Yorkais. Six élus républicains ont rejoint les rangs démocrates pour confirmer que le procès était conforme à la Constitution et pouvait se poursuivre,.

Toutefois, les Démocrates nécessiteront l'appui d'au moins 17 Républicains ultérieurement pour atteindre la majorité des deux-tiers nécessaire à l'aboutissement de la procédure de l'ancien président qui est désormais un simple citoyen.