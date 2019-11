Donald Trump a une nouvelle fois menacé dimanche de priver la Californie des aides fédérales destinées à la lutte contre les incendies après des critiques formulées par le gouverneur démocrate de l'Etat contre sa politique environnementale.

Ces deux dernières semaines, plusieurs incendies ont ravagé près de 40.000 hectares dans ce gigantesque Etat de l'ouest des Etats-Unis, où les pompiers luttaient encore dimanche contre le "Maria fire", à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Los Angeles.

Reprenant des attaques déjà formulées l'an dernier, lorsque des feux violents avaient dévasté le nord de l'Etat faisant 86 morts, Donald Trump a reproché au gouverneur Gavin Newsom "d'avoir fait un travail horrible en terme de gestion des forêts".

"Je lui ait dit dès notre première rencontre qu'il devait nettoyer ses forêts, peu importe ce que les écologistes EXIGENT de lui", a-t-il tweeté dimanche.

"Tous les ans, c'est pareil (...) il vient demander des $$$ au gouvernement fédéral. C'est fini. Qu'il se prenne en main", a-t-il ajouté, reprenant une menace déjà formulée l'an dernier mais jamais appliquée.

"Vous ne croyez pas au réchauffement climatique, vous n'avez aucune place dans cette conversation", lui a répondu sur Twitter l'élu californien.

La veille, M. Newsom avait reproché au président dans un entretien au New York Times de "mener un assaut en règle contre l'antidote" aux incendies, en détricotant les politiques de lutte contre le réchauffement climatique mise en place dans son Etat.

Le 45e président des Etats-Unis a plusieurs fois ouvertement mis en doute, au mépris du consensus scientifique, l'impact des activités humaines sur le changement climatique et notamment sur la sécheresse en Californie, responsable de l'aggravation des incendies.

Son administration a décidé le 18 septembre d'ôter à cet Etat le droit de fixer ses propres normes en matière de pollution automobile.

Gavin Newsom a dénoncé dans le New York Times une ambiguïté du gouvernement républicain. Ces derniers jours, "ils ont approuvé sept demandes d'aide d'urgence en un temps record", a-t-il remarqué: "ils ont tout bon quand il s'agit de répondre à ces désastres et tout faux quand il s'agit de s'attaquer aux causes."

Loin de cette joute, les pompiers restaient dimanche mobilisés. Selon les dernières indications, le Maria Fire était contenu à 70% dimanche et le Kincade Fire, plus près de San Francisco, à 78%. Les autres sinistres, dont un près des quartiers chics de Los Angeles, étaient maîtrisés et les habitants évacués commençaient à regagner leur domicile.