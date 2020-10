Les Boliviens rappelés aux urnes après l'échec du scrutin présidentiel de 2019

Amérique

AFP

Les Boliviens sont appelés à élire dimanche un nouveau président, après l'échec du scrutin de 2019 entaché de soupçons de fraude, à l'issue d'une campagne polarisée, marquée par la pandémie et la détérioration de l'économie. Les 7,3 millions d'électeurs sont contraints de retourner aux urnes pour départager six candidats, un an après la confusion qui a entouré les résultats donnant vainqueur le président en exercice, Evo Morales, qui briguait un quatrième mandat.