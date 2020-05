Cimetières débordés, hôpitaux en surchauffe, favelas: le coronavirus fait des ravages au Brésil mais Bolsonaro reste sur son idée de "grippette" AmériqueVidéo Chantal Rayes, correspondante pour Libération à São Paulo

Le pays le plus touché d'Amérique latine voit le nombre de ses morts augmenter et ses capacités hospitalières approcher de la saturation, tandis que le président Bolsonaro continue de décourager les Brésiliens à appliquer les mesures de confinement. Les favelas, absentes des stratégies de lutte contre le virus, sont de plus en plus exposées.