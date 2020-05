Venezuela: les États-Unis cherchent à renverser Nicolas Maduro © AP Amérique Marie-France Cros

Les États-Unis cherchent ouvertement à renverser le régime socialiste de Caracas depuis le début du millénaire et surtout depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et la réélection (contestée) de Nicolas Maduro à la présidence vénézuélienne, en 2018. Non seulement Washington n’aime pas avoir un pays socialiste à sa porte mais il préfère que les plus grandes réserves pétrolières du monde soient sous la présidence d’un ami.