Environ 2.000 militaires vont se retirer d'Afghanistan d'ici le 15 janvier, et 500 autres quitteront l'Irak pour ne laisser que 2.500 soldats dans chaque pays, a précisé le nouveau ministre de la Défense par intérim, Christopher Miller.

Cette décision reflète le souhait du président américain de "mettre fin avec succès et responsabilité aux guerres en Afghanistan et en Irak et de ramener nos courageux soldats à la maison", a-t-il affirmé.

"Un prix très élevé"

Un retrait précipité des troupes de l'Otan d'Afghanistan aurait un "prix très élevé", avec le risque de voir ce pays "redevenir une base pour les terroristes internationaux", a averti mardi le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg, après les annonces américaines.

"L'Afghanistan risque de redevenir une base pour les terroristes internationaux qui planifient et organisent des attaques dans nos pays et l'Etat islamique pourrait reconstruire en Afghanistan le califat de terreur qu'il a perdu en Syrie et en Irak", a-t-il affirmé, en réponse à la volonté du président Donald Trump d'accélérer le retrait des militaires américains déployés en Afghanistan.