Les feux de forêts en Californie ont décimé une superficie de plus de 8.000 km2, a fait part lundi le département forestier et de protection contre les incendies de l'Etat du sud-ouest américain. Une telle ampleur des feux de forêts n'avait plus été constatée depuis 1987. "C'est la première fois en 33 ans qu'on dépasse les deux millions d'acres", soit 8.000 km2, a déclaré Lynne Tolmachoff, porte-parole des pompiers. "C'est clairement un record. Et nous sommes encore loin de la fin de la saison des incendies". Huit personnes ont déjà perdu la vie dans cet épisode et environ 3.300 bâtiments ont déjà été détruits. Dans l'ensemble du sud de la Californie, ordre a été donné à la population d'évacuer les lieux et de se mettre à l'abri. Dans le nord de la Californie, plus de 200 personnes ont aussi été évacuées par des hélicoptères de l'armée pour échapper à un incendie qui se propageait rapidement et s'était déclaré près de Fresno.

Huit forêts nationales sont désormais interdites d'accès depuis lundi en raison des températures extrêmes, de l'air sec et des bourrasques, qui rendent les travaux des pompiers d'autant plus périlleux.

Au total, pas moins de 14.000 hommes du feu sont à pied d'oeuvre pour tenter de maitriser les foyers.