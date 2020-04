Donald Trump a une obsession : en finir au plus vite avec la crise du Covid-19 - et, dans l’intervalle, convaincre son électorat qu’il maîtrise la situation pour s’imposer en sauveur de l’Amérique et être réélu. Dans le même temps, s’il faut en croire un article publié jeudi par le New York Times, le Président est plus seul que jamais, fait confiance à un cercle de plus en plus restreint de collaborateurs, et arrive à ses points de presse quotidiens sans les avoir préparés.