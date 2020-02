Donald Trump en a fini mercredi avec la procédure d’impeachment qui lui a pourri la vie – à en juger par le nombre de tweets qu’elle lui a inspirés – depuis son lancement, le 18 septembre dernier, par sa bête noire, Nancy Pelosi, speaker de la Chambre et chef de file des Démocrates au Congrès. Il a été reconnu non coupable du premier chef d’accusation (l’abus de pouvoir) par 52 voix contre 48, et du second (l’entrave au travail du Congrès) par 53 voix contre 47. Des votes acquis majorité contre opposition avec le seul Mitt Romney, chez les Républicains, pour voter le premier article d’impeachment avec les Démocrates.