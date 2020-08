Il y a eu deux ans, mardi, que disparaissait John McCain, sénateur de l’Arizona, candidat à la présidentielle en 2000, adversaire malheureux de Barack Obama huit ans plus tard, grande figure du Parti républicain, et sans conteste l’un des hommes politiques américains les plus respectables. Qu’aurait-il pensé de la Convention organisée cette semaine pour offrir un éventuel second mandat à Donald Trump ?