Au Brésil, la situation s'aggrave dans les hôpitaux: "J’essaye de me dire que chaque personne qui meurt nous permet de libérer un lit" Amérique Julien Lecot, pour Libération

© AFP

"Lors de la première vague, le plus jeune patient que j’ai eu en réanimation avait 45 ans. A l’heure où je vous parle, on a dix personnes intubées dans notre service. Six ont moins de 50 ans." Depuis près d’un an, Rubens Gilson travaille comme physiothérapeute dans les unités de soins intensifs Covid de Rio Branco, dans le nord-ouest du Brésil. Pas encore trentenaire, il a dû mettre en pause ses études de médecine un an avant leur terme pour aider le personnel de santé, en manque de main-d’œuvre face à l’afflux de patients. " Cette deuxième vague est vraiment particulière. On était beaucoup mieux préparés, on avait appris à connaître le virus, et malgré tout on a encore une fois été débordés", lâche-t-il au téléphone, les bips incessants des appareils médicaux en fond sonore.