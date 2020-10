Il a été découvert, lors d'une étude menée pendant six mois par l'institut de recherche public IVIC, qu'une molécule, appelée DR-10, permet d'éliminer complètement le virus, a assuré M. Maduro. Elle a déjà été utilisée pour traiter l'hépatite C, le papillomavirus et Ebola, a-t-il ajouté.

La procédure pour que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) autorise ce traitement a commencé, a encore poursuivi le président vénézuélien.

L'OMS a récemment déclaré que plusieurs traitements potentiels du Covid-19 avaient montré peu ou pas d'effets, selon les résultats provisoires des essais Solidarity. Ces derniers sont menés dans 30 pays sur 11.000 patients.

Ces essais cliniques confirment que le remdesivir n'apporte aucun avantage sur la réduction de mortalité et "peu ou pas" d'effet pour réduire la durée d'hospitalisation. Ils aboutissent aux mêmes conclusions sur l'hydroxychloroquine, le lopinavir/ritonavir et l'interferon.

Pour le moment, seule la dexaméthasone permet de réduire la mortalité du Covid-19.