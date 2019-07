Abonnés Maryam Benayad et Antonin Marsac

Donald trump alimente chaque jour l’actualité. Entre la guerre commerciale avec la Chine, les tensions diplomatiques avec l'Iran et ses rapports fraternels avec l'Arabie saoudite qui suscitent mille et une réactions, le président des Etats-Unis est un homme occupé. Et médiatiquement très suivi.

Les médias, il n'aime pas trop ça, trop adeptes des "fake news" selon lui. Mais Donald Trump affectionne un média en particulier : le réseau social Twitter. Ses tweets quotidiens sont d'ailleurs de véritables feuilletons. Pour dire tout ce qu'il pense, ou presque.

Certains le traitent de "débile", se demandent si le locataire de la Maison-Blanche pèse encore autant qu’on peut l’imaginer sur l’échiquier politique et la balance économique mondiale.

La question a été posée à Sébastien Boussois, docteur en Sciences Politiques, chercheur associé à l'ULB, au CECID et à l'UQAM. Il est l'invité du samedi de La Libre.be

