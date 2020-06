Dozin Maxence - Correspondant à New York

Lundi soir, sur le coup de 22 heures, les téléphones portables des 8 millions de New-Yorkais ont retenti, affichant le même message : "Interdiction de se déplacer dans l’espace public de 23 heures à 5 heures du matin." Après concertation avec le gouverneur démocrate de l’État Andrew Cuomo, le maire de la ville Bill de Blasio a décidé d’imposer un couvre-feu à l’ensemble des cinq arrondissements (boroughs) que compte la ville, une première depuis 1943. Dans le quartier de SoHo, dans le sud de Manhattan, de nombreuses vitrines avaient été vandalisées en cette fin de week-end, forçant les commerçants et les nombreuses galeries d’art à protéger celles-ci avec des panneaux en bois. Plus haut dans l’île, de nombreux commerces, essentiellement de luxe, avaient été saccagés, tandis qu’une voiture de police avait foncé sur un groupe de manifestants et qu’un policier avait dégainé son arme de service, pointant une dizaine d’individus.