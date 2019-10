Face à une foule de casquettes rouges et de tee-shirts frappés du slogan "Les policiers avec Trump", le président américain, déchaîné, a laissé éclaté sa frustration.

En guerre ouverte avec les démocrates sur la procédure de destitution qui le menace, en conflit avec les républicains sur le dossier syrien, le milliardaire traverse la phase la plus difficile de sa présidence. Très remonté, il a prédit que cette "chasse aux sorcières" finirait par échouer et entraînerait, lors de la présidentielle de 2020, "un sursaut dans les urnes sans équivalent dans l'histoire". C'est la première fois que Donald Trump retrouvait une foule "Make America Great Again" depuis le lancement, il y a 15 jours, d'une procédure qui pourrait faire de lui le troisième président de l'histoire confronté à un "impeachment" après Andrew Johnson et Bill Clinton.





L'ancien vice-président Joe Biden, qui pourrait être son adversaire démocrate lors de la présidentielle de novembre 2020? "Un mauvais sénateur!". "Il a été un bon vice-président simplement parce qu'il a compris comment être lèche-cul avec Barack Obama". Son fils Hunter, dont les activités en Ukraine pendant que son père était vice-président sont pointées du doigt par l'équipe Trump ? "Une homme pas très intelligent!", a tranché le président des Etats-Unis, avant d'ironiser sur sa discrétion: "J'ai une idée pour un nouveau T-shirt: Où est Hunter?". Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants ? "Soit très stupide", "soit elle perd la tête", "soit elle est malhonnête".

Le 45e président des Etats-Unis s'est ensuite lancé dans une longue tirade contre l'élue démocrate Ilhan Omar qui représente cet Etat à la Chambre des représentants. Cette dernière fait partie des quatre élues du Congrès issues de minorités auquel le président américain avait conseillé de "retourner" dans les pays d'où "elles viennent" -- alors même que trois d'entre elles sont nées aux Etats-Unis. "C'est une socialiste qui déteste l'Amérique!", a-t-il lancé devant une foule déchaînée. "Elle est une honte pour notre pays!". "Elle est l'une des raisons pour lesquelles nous gagnerons le Minnesota", a-t-il conclu.