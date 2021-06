Derek Chauvin a été condamné ce vendredi à 22 ans et demi de prison.

La famille de George Floyd demande la peine maximale

L'agent de 45 ans, qui est incarcéré dans une prison de haute sécurité depuis le verdict, s'est présenté vêtu d'un costume clair dans un tribunal de Minneapolis, dans le nord des Etats-Unis.

"Qu'aviez-vous en tête quand vous vous êtes agenouillé sur le cou de mon frère alors que vous saviez qu'il ne représentait aucune menace?" lui a lancé Terrence Floyd, en réclamant la "peine maximale", soit 40 ans de réclusion.

La fille de George Floyd, Gianna, 6 ans, s'est exprimée par lien vidéo. "Je t'aime et tu me manques", a-t-elle dit à l'adresse de son père, avant que l'accusation et la défense n'entament la présentation de leurs arguments.

© AP

Derek Chauvin s'est exprimé

Le policier Derek Chauvin, jugé coupable du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd, a présenté vendredi ses "condoléances" à la famille de sa victime.

"A cause de questions légales en suspens, je ne suis pas en mesure de faire une déclaration formelle à ce stade mais, brièvement, je tiens à présenter mes condoléances à la famille Floyd", a déclaré l'agent blanc de 45 ans lors de l'audience destinée à fixer sa peine.

"Il y aura à l'avenir de nouvelles informations, que j'espère intéressantes et qui vous apporterons de la tranquillité d'esprit", a-t-il ajouté, lors de sa première prise de parole publique depuis la mort du quadragénaire noir, le 25 mai 2020.

"Mon fils a bon coeur", dit la mère de Derek Chauvin

La mère du policier Derek Chauvin, jugé coupable du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd, a assuré vendredi qu'il avait "bon coeur", contrairement à son image publique.

"Derek est un homme tranquille, réfléchi, honorable et désintéressé", a déclaré Carolyn Pawlenty, première de ses proches à s'exprimer devant la justice.

"Il a beaucoup repensé aux événements" du 25 mai 2020, "j'ai vu le prix qu'il a payé et je pense pas qu'une lourde peine soit bonne pour lui", a-t-elle ajouté lors de l'audience destinée à fixer sa sentence.

Circonstances aggravantes

Plusieurs habitants de Minneapolis, croisés par l'AFP aux abords du tribunal, espéraient qu'il écope d'une sentence lourde. Il "n'a vraiment montré aucun égard pour la vie" de George Floyd, estimait Dwayne Johnson, un homme noir de 51 ans. "Il était policier, il aurait dû faire appliquer la loi et doit donc être jugé plus sévèrement", ajoutait Aaron Howard, un jeune homme blanc de 31 ans.

Le barème des peines dans le Minnesota prévoit un minimum de 12 ans et demi de prison. Mais le juge Peter Cahill a ouvert la voie à une peine plus lourde en retenant quatre circonstances aggravantes contre le policier.

Il "a abusé de sa position de confiance et d'autorité", "a traité George Floyd avec une grande cruauté", a agi en présence de mineurs et "a commis son crime en réunion", a-t-il écrit.