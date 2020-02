Laissés seuls face aux narcotrafiquants, ils s’arment et entraînent leurs enfants.

Derrière les foulards, seuls des yeux graves sont apparents. Ce sont ceux d’une dizaine d’enfants au garde-à-vous, le fusil plaqué le long de la jambe. Au cœur de l’État fédéré mexicain de Guerrero (sud) - un des plus dangereux du pays - où se trouve Acapulco, l’apprentissage des armes commence à l’âge de l’école.

C’est le terrain de basket-ball du village d’Ayahualtempa, au pied d’une colline boisée, qui fait office de camp d’entraînement pour ces jeunes âgés entre 5 et 15 ans. Mais ici pas de ballon. Les gosses, chaussés de grosses sandales poussiéreuses, s’exercent au maniement de fusils dans diverses positions, quelques heures par semaine.

Assurer la sécurité du village

"Position 3 !" hurle Bernardino Sanchez, instructeur et membre d’une milice armée chargée de la sécurité de seize villages de cette zone du Guerrero, appelée "Coordination régionale des autorités communautaires des peuples fondateurs" (CRAC-PF).

Son objectif tient en moins de mots : se battre contre le crime organisé. Face à l’indifférence des autorités, ce sont 600 personnes qui ont rejoint volontairement cette force avec l’énergie du désespoir. Et parmi elles figurent des enfants.

© AFP



Trafiquants de drogue

À l’injonction de Sanchez, les jeunes s’exécutent et se jettent face contre terre, dans un nuage de poussière, la pointe du canon tendue vers un ennemi encore imaginaire.

Imaginaire ou bien réel ? Un engrenage de violences a entraîné l’arrivée massive dans ce secteur de trafiquants de drogue. Et il y a une semaine, neuf hommes et un mineur - des musiciens et leurs assistants - ont été kidnappés, torturés et leurs corps calcinés retrouvés à l’intérieur de leurs deux fourgons, précipités au fond d’un ravin.

Les autorités mexicaines ont immédiatement reconnu la griffe du cartel local de Los Ardillos, mais sans entreprendre d’action contre lui. Excédés, les responsables des localités proches ont donc décidé de boucler leurs entrées et de prendre le taureau par les cornes.

Une trentaine d’enfants sont à l’entraînement. Ceux qui ont moins de 13 ans ne prennent pas encore part aux patrouilles du CRAC-PF, mais sont tout à fait prêts à faire parler leurs armes en cas d’agression de Los Ardillos, comme ce fut le cas en mai 2015 lorsque ces derniers ont pénétré dans la mairie de Chilapa et kidnappé plus de 30 personnes. Depuis, les affrontements entre miliciens paysans et trafiquants de drogue ne faiblissent pas.

Près du terrain d’entraînement se dressent des cabanes faites de bric et de broc, à l’abandon. À l’intérieur, on distingue des vêtements, des chaussures pour enfants et des sacs d’épis de maïs pourris. Tout a été laissé ainsi dans la fuite précipitée de ses occupants.

© AFP



Se défendre et défendre la famille

Cette situation est devenue intenable pour les habitants de la région. Des parents ont donc accepté que leurs enfants rejoignent la milice. "Je voulais étudier, mais comme l’école est proche du secteur où opèrent Los Ardillos, j’ai préféré la police communautaire… Ils allaient bientôt me capturer", explique Gustavo, un garçon de 13 ans qui affirme qu’il sait déjà parfaitement utiliser et nettoyer son fusil.

Son frère Gerardo, 15 ans, apprend également à "se défendre et défendre sa famille".

"Les enfants ont décidé de nous soutenir", explique leur père, Luis, qui dit avoir fait "de gros efforts" pour acheter les fusils de chasse de ses enfants et son arme courte. Selon lui, le danger est le même pour les patrouilles de surveillance que pour les policiers municipaux qui vont à l’école "sans défense, sans armes", à la merci des narcotrafiquants.

Les enfants s’exercent dans toutes les postures de tir et développent une certaine résistance physique. L’idée est qu’ils apprennent également à se débrouiller seuls "au cas où ils seraient orphelins", confie Luis avec gravité. "Mes enfants ont désormais plus de courage que de peur. Ils savent comment saisir leurs armes. Lorsque des groupes armés forcent l’entrée d’une communauté, ils doivent se lever et se défendre", ajoute-t-il.

Première visite en quatre ans

Aujourd’hui, le gouverneur de Guerrero, Héctor Astudillo, a fait sa première apparition dans la région depuis son entrée en fonction, il y a quatre ans. Il en a profité pour critiquer l’entraînement des enfants et négocier avec le CRAC-PF la levée des barrages routiers.

Mais beaucoup d’enfants "ont perdu leurs parents", insiste Bernardino Sanchez, l’instructeur, qui ne veut plus en voir d’autres traumatisés par le meurtre de leurs proches.