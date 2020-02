Enfin ! Celui que les électeurs américains ne connaissent encore le plus souvent qu’à travers une avalanche de publicités électorales, celui avec qui les autres candidats démocrates à la présidentielle aspirent par conséquent à croiser le fer, va se jeter dans la mêlée : Michael Bloomberg participera au prochain débat télévisé du Parti démocrate, a confirmé mardi son entourage. Ce débat est organisé mercredi soir par les chaînes NBC et MSNBC au Paris Theater de Las Vegas, trois jours avant les caucus du Nevada qui mettront pour la troisième fois aux prises les prétendants à l’investiture, après l’Iowa et le New Hampshire.