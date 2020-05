Plus d'une dizaine de plaintes ont été déposées ces dernières années contre l'agent qui a pressé son genou sur le cou d'un homme noir arrêté dans la ville américaine de Minneapolis.

Ces réclamations ont été classées sans suite, rapporte NBC News. L'agent de police, Derek Chauvin, ainsi que trois autres de ses collègues ont entre-temps été limogés. La scène, filmée lundi soir pendant dix minutes par une passante sur Facebook Live, montre George Floyd, un Noir américain âgé d'une quarantaine d'années, plaqué au sol sur le ventre par un policier qui l'immobilise avec un genou sur le cou. L'homme se plaint pendant de longues minutes de ne pas pouvoir respirer et d'avoir mal, tandis que l'agent Derek Chauvin, un Blanc, lui dit de rester calme. Un second policier tient à distance les passants qui commencent à s'emporter alors que George Floyd ne bouge plus et semble inconscient. Ce dernier n'a pas survécu à cette arrestation brutale.

D'après NBC News, Derek Chauvin, qui a travaillé pendant 19 années pour la police, a fait l'objet d'une dizaine de plaintes tout au long de sa carrière. La chaîne NBC n'a toutefois pas obtenu davantage de détails sur le contenu de ces réclamations. L'avocat du policier a quant à lui refusé de commenter ces informations.

Une dizaine de plaintes sur une carrière longue de presque 20 années peut sembler "légèrement plus élevé que la normale", a commenté Mylan Masson, une officière de police à la retraite toujours active dans la formation des policiers dans l'État du Minnesota, citée par NBC. Elle a ajouté que n'importe qui peut déposer plainte contre des agents, que la plainte soit valide ou non. Quoi qu'il en soit, les réclamations seront prises en compte en cas de procédure judiciaire.

La mort brutale de George Floyd rappelle celle d'Eric Garner, un homme noir décédé après avoir été asphyxié lors de son arrestation par des policiers blancs à New York en 2014. L'affaire avait notamment contribué à l'émergence du mouvement Black Lives Matter ("La vie des Noirs compte") et déclenché un mouvement de protestation. D'autres décès de Noirs aux mains de la police avaient provoqué des émeutes dans le pays.

Plusieurs manifestations pour dénoncer la brutalité policière ont eu lieu ces dernières heures à Minneapolis ainsi que dans d'autres villes américaines.

Un homme tué par balle en marge de nouvelles protestations contre la mort de George Floyd

Des heurts ont opposé, dans la nuit de mercredi à jeudi à Minneapolis, la police à des manifestants qui protestaient pour la deuxième soirée consécutive. Un homme a été tué par balle en marge des affrontements et pillages. Le chef de la police de cette ville du Minnesota (nord des Etats-Unis) avait demandé aux manifestants de garder leur calme pour ne pas connaître les mêmes débordements que la veille. Mais des échauffourées ont éclaté dans la nuit. Des manifestants ont mis le feu à un magasin de pièces automobiles et pillé une boutique à proximité du commissariat où travaillaient, avant leur licenciement mardi, les officiers accusés du meurtre de George Floyd.

La police a tiré des gaz lacrymogènes et formé une barricade humaine pour empêcher les manifestants de franchir une clôture entourant le commissariat.

Le gouverneur du Minnesota Tim Walz a incité mercredi soir sur Twitter les manifestants à quitter la zone, avertissant d'"une situation extrêmement dangereuse". Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, lui a demandé d'envisager de déployer la garde nationale.

Alors qu'incendies et pillages se poursuivaient dans la nuit près du commissariat, un homme est décédé après avoir été touché par balle à proximité des manifestations, a annoncé la police qui a arrêté une personne.

Des manifestations pacifiques se sont déroulées dans deux autres endroits de la ville, notamment sur le lieu où est mort George Floyd pour rendre hommage à cet Afro-Américain de 46 ans, décédé après une arrestation brutale dont la vidéo est devenue virale.

A Los Angeles, des manifestants ont bloqué brièvement une autoroute. Certains ont brisé les vitres de deux véhicules de la police, grimpant sur le capot et un manifestant a été blessé en tombant d'un des véhicules qui redémarrait.

La famille de George Floyd a réclamé mercredi que les policiers impliqués soient inculpés de meurtre. "Car c'est exactement ce qu'ils ont fait, ils ont commis un meurtre contre mon frère", a affirmé sur la chaîne NBC sa soeur, Bridgett Floyd.

Les quatre policiers impliqués dans l'arrestation de M. Floyd ont été limogés mardi mais laissés en liberté alors qu'une enquête a été ouverte.

Le maire de Minneapolis, s'est demandé mercredi "pourquoi l'homme qui a tué George Floyd (n'était) pas en prison".

Le président Donald Trump a tweeté avoir demandé à la police fédérale (FBI) et au ministère de la Justice de faire la lumière sur cette disparition "triste et tragique", assurant: "mes pensées vont à la famille et aux amis de George. Justice sera rendue!".