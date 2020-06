Une vidéo vue des millions de fois sur les réseaux sociaux montre un homme noir se faire arrêter par des policiers blancs.

Les légendes de ces vidéos indiquent le plus souvent qu’il s’agit d’un policier du FBI, et que celui-ci a été arrêté – à tort – à cause de sa couleur de la peau. La vidéo s’est propagée d’autant plus rapidement qu’elle a été postée au moment où aux Etats-Unis, des milliers de personnes protestent contre la mort d’un homme noir, George Floyd, causée par un policier blanc, Derek Chauvin.

Que voit-on précisément sur cette vidéo de 2 minutes et 20 secondes ? Deux policiers en présence d'un homme noir menotté, arrêté peu de temps avant. "Vous partez du principe que je suis quelqu’un que je ne suis pas", explique à plusieurs reprises ce dernier aux forces de l’ordre. Ces derniers finissent par extraire de la poche arrière de l’individu un portefeuille. Après l’avoir consulté, ils enlèvent les menottes à l’homme, qui demande les numéros d’identification des trois policiers.

La vidéo est bien authentique, mais l’homme en question ne semble pas être un agent de FBI, et la vidéo n’a pas été prise au moment des émeutes contre la mort de George Floyd.

Initialement, les images ont été postées sur le compte Instagram de @thisisnike1 (depuis supprimé), le 31 mai dernier. Avec une légende indiquant que cette vidéo avait été prise environ un an plus tôt, et impliquait des policiers de Rochester (dans le Minnesota). Au fil des reprises de la vidéo sur les réseaux sociaux, l’homme arrêté est devenu "agent du FBI", sans qu'aucun preuve ne soit avancée.

Or comme l’explique l’agence de presse internationale Reuters, la vidéo date bien de 2019. Le 1er juin de cette année, la police de Rochester avait publié un communiqué, pour expliquer que la police avait cru reconnaître un homme, objet d'un mandat d’arrêt pour agression.

"Les agents ont estimé qu’ils avaient des soupçons raisonnables pour arrêter l’individu et vérifier son identité. Pendant la brève arrestation, des pièces d’identité ont été retrouvées montrant qu’il n’était pas l’individu contre lequel les officiers savaient qu’il avait un mandat. L’individu a été immédiatement libéré. Contrairement aux rumeurs des médias sociaux, l’individu n’était pas un agent du Federal Bureau of Investigations (FBI)", pouvait-on lire dans ce communiqué qui, dès juin 2019, démentait donc les rumeurs selon lesquelles l’homme était en réalité un agent du FBI.

Si l’homme arrêté ne s’est pas depuis manifesté, un homme se présentant comme son "ami" s’est exprimé sur Twitter : "C’est l’un de mes amis, Atter. Ce n’est pas un agent du FBI mais un ambulancier paramédical. Atter est quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre et c’est un ami extrêmement généreux et gentil. C’est aussi une personne très patiente. Mais la ville de Rochester, le Minnesota et les policiers font ça souvent".