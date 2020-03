Le président américain Donald Trump affirme lundi que plus d'un million de personnes ont désormais été testées pour le nouveau coronavirus Covid-19 aux USA. "Aujourd'hui nous franchissons une étape historique dans notre guerre contre le coronavirus", a déclaré Donald Trump durant une conférence de presse à la Maison Blanche. "Plus d'un million d'Américains ont été testés - plus que n'importe quel autre pays de loin"

Citant le secrétaire d'Etat à la Santé, Alex Azar, il affirmé que près de 100.000 tests étaient effectués par jour aux USA, pays où il y a le plus de cas diagnostiqués au monde, soit 160.000 environ.

L'administration Trump a été critiquée pour avoir tardé à déployer des tests, et les gouverneurs d'Etats continuent de se plaindre d'un manque de capacité pour les tests.

Les Etats-Unis vont envoyer 100 millions de dollars de matériel médical à l'Italie

Les Etats-Unis vont envoyer du matériel médical pour un montant de 100 millions de dollars à l'Italie, le pays où le nouveau coronavirus a tué le plus de monde à ce jour, a annoncé lundi Donald Trump. Le président américain a déclaré s'être entretenu au téléphone avec le président du Conseil italien Giuseppe Conte. "Nous avons des produits en surplus dont nous n'avons pas besoin, nous allons envoyer environ 100 millions de dollars de choses chirurgicales, médicales et hospitalières à l'Italie", a-t-il ajouté lors de sa conférence de presse quotidienne sur la pandémie, depuis les jardins de la Maison Blanche.

Le président Trump a aussi estimé que la production de respirateurs artificiels allaient monter en puissance grâce au concours d'une dizaine d'entreprises aux Etats-Unis.

"A mesure que nous produirons plus que nos besoins, nous en enverrons en Italie, nous en enverrons en France, nous en enverrons en Espagne, où ils ont de terribles problèmes, et d'autres pays si possible", a-t-il assuré, alors que l'épidémie s'accélère aussi aux Etats-Unis avec près de 3.000 morts et plus de 160.000 cas officiellement recensés.

Donald Trump a fait savoir dimanche qu'il prolongeait jusqu'à fin avril les recommandations de distanciation sociale draconiennes visant à éviter la propagation du Covid-19.

Tout en appelant les gens à "rester chez eux", il a redit lundi qu'il était "peu probable" qu'il décrète un confinement strict au niveau national. Les mesures sont prises pour l'instant au niveau des Etats fédérés et plus de 70% des Américains sont déjà concernés par un confinement.

Il a toutefois prévenu que le mois d'avril serait crucial. "Il s'agit de 30 jours vitaux. Nous allons tout faire pendant ces 30 jours", a-t-il promis.

Le président des Etats-Unis a enfin dit envisager de demander à tous les Américains de porter un masque "pour un certain temps -- pas pour toujours".