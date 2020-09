L'incident refait surface car son enregistrement vidéo par les mini-caméras portées par les agents de police a été rendu public mercredi, après une demande formelle de la famille pour obtenir copie des images. La police de cette ville du nord-est de l'Etat de New York, où 40% des habitants sont noirs, était intervenue le 23 mars après que le frère de la victime eut appelé les secours, car Daniel était pris de troubles psychologiques.

Une fois sur place, un officier de police trouve Daniel Prude allongé par terre en pleine rue, nu, et le menotte, selon les images publiées mercredi. Alors que Daniel Prude tient des propos incohérents, un policier lui place un sac de toile sur la tête, ce qui l'énerve encore davantage. Cette capuche de toile est appelée un "spit hood" (capuche à crachat) et vise à éviter qu'un des officiers ne reçoive de la salive, car l'homme crache et affirme avoir le coronavirus, selon l'un des agents.

Un officier place alors ses deux mains sur le visage de Daniel Prude, qui a visiblement du mal à respirer et supplie qu'on ôte ce sac en toile, avant de perdre connaissance. Des officiers rient à plusieurs reprises lors de l'interpellation.

Tombé dans le coma, l'homme est mort une semaine plus tard, après avoir été hospitalisé.

L'institut médico-légal a conclu, après autopsie, que le décès relevait d'un homicide, lié à une "asphyxie consécutive à une contrainte physique".

"Nous travaillerons sans relâche pour garantir la transparence et établir les responsabilités éventuelles", a expliqué la procureure de l'Etat de New York, Letitia James, dans un communiqué.

"Ils ont traité mon frère comme un animal", s'est insurgé, lors d'une conférence de presse mercredi, Joe Prude, qui avait appelé les secours le jour de l'interpellation.

Le chef de la police de la ville, La'Ron Singletary, qui est noir, a assuré qu'une enquête interne était en cours et qu'il n'avait jamais été question de "couvrir" l'incident. Il a indiqué que les officiers présents lors de l'interpellation n'avaient pas été suspendus.

Cette nouvelle affaire intervient après une série d'interpellations brutales de femmes et d'hommes noirs, comme George Floyd.

La mort de ce dernier le 25 mai a provoqué des manifestations dans tout le pays pour protester contre les brutalités policières et dénoncer le racisme dont sont victimes les Afro-Américains aux Etats-Unis.