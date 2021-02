Le sénateur est parti mercredi en famille par avion à Cancun, laissant derrière lui ses administrés au milieu d'une crise sans précédent. Face à l'avalanche de critiques, il a écourté son séjour.

La polémique a débuté lorsque des photos ont circulé le montrant à l'aéroport de Houston, puis à bord d'un avion vers la célèbre destination touristique tropicale, située dans la péninsule mexicaine du Yucatan.

Dans un communiqué, le sénateur a expliqué que, l'école ayant été annulée pour la semaine, ses filles avaient exprimé le souhait de voyager avec des amis. "Voulant être un bon père, j'ai pris l'avion avec elles hier soir", a-t-il avancé. "Je suis, comme mon équipe, en contact permanent avec les responsables locaux pour déterminer ce qui s'est passé au Texas", a-t-il poursuivi, évoquant les coupures d'électricité qui ont frappé l'Etat. Quelques heures plus tard, il a reconnu que c'était "évidemment une erreur". "Avec le recul, je ne l'aurais pas fait", a-t-il ajouté.

Lors d'une interview radio lundi, M. Cruz avait mis en garde les habitants de son Etat contre les graves perturbations météorologiques à venir, soulignant qu'elles pourraient faire de nombreuses victimes. "Ne prenez aucun risque. Assurez-vous que votre famille est à l'abri, ne quittez pas votre maison et prenez soin de vos enfants", avait-il déclaré.

Plus de 300.000 foyers étaient encore privés d'électricité jeudi au Texas où des températures polaires ont provoqué une envolée spectaculaire de la consommation d'électricité. Avec de nombreuses usines de traitement d'eau paralysées, plus de 10 millions de Texans subissaient un problème d'approvisionnement et une majorité d'entre eux étaient contraints de faire bouillir leur eau pour la rendre potable.

Dans l'ensemble des Etats-Unis, la tempête a provoqué la mort d'au moins une trentaine de personnes.

"Flyin' Ted"

Celui qui avait un temps été affublé du surnom moqueur de "Lyin' Ted" ("Ted le menteur") par Donald Trump, s'est rapidement vu attribuer un nouveau surnom sur Twitter: "Flyin' Ted" ("Ted le volant").

Candidat lors de la primaire républicaine pour la Maison Blanche en 2016, Ted Cruz est régulièrement cité comme possible candidat du "Grand Old Party" en 2024. Elu pour la première fois au Sénat en 2012, il a été réélu de justesse en 2018 face à Beto O'Rourke, alors figure montante du parti démocrate.

Gilberto Hinojosa, président du parti démocrate au Texas, a appelé le sénateur à démissionner. "Que Ted Cruz s'envole pour le Mexique pendant que les Texans meurent dans le froid n'est pas surprenant mais est profondément troublant", a-t-il écrit, déplorant qu'il "abandonne" son Etat.

Interrogée lors de son point de presse quotidien sur l'escapade au soleil du sénateur républicain, Jen Psaki, porte-parole de la Maison Blanche, a manié l'ironie. "Je n'ai pas de précisions à vous donner sur la localisation exacte de Ted Cruz", a-t-elle répondu. "Nous nous concentrons sur la mobilisation face à cette tempête hivernale".

L'humoriste Trevor Noah, qui anime le Daily Show, a lui évoqué sur Twitter une scène "déchirante": "Un habitant du Texas contraint de faire plus de 2.700 kilomètres pour trouver de l'eau, de l'électricité et de la chaleur".