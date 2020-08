De nombreux incendies de forêt font rage jeudi en Argentine et touchent plus de 175.000 hectares, selon le quotidien La Nacion. La plupart des incendies sont localisés dans le delta du Parana, au nord-ouest de Buenos Aires, et dans les provinces de Cordoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucuman et Chaco. "Les incendies sont intentionnels et nous devons rechercher les responsables", a déclaré le ministre de l'Environnement Juan Cabandie. Les militants écologistes estiment que les incendies sont allumés afin de défricher les terres pour l'agriculture.

La branche argentine de "Fridays for Future" a appelé le gouvernement à adopter des mesures plus fortes contre les incendies. "L'Argentine est en flammes", déplore l'organisation dans une pétition publiée sur Internet. "Nous ne pouvons pas rester les bras croisés en voyant comment le feu consume toute notre végétation et affecte les gens qui y vivent."