Des sources indiquent au journal local Milwaukee Journal Sentinel qu'au moins sept personnes ont été tuées, dont l'auteur.

Plusieurs personnes ont été blessées par balle mercredi sur le site d'une brasserie de bière dans l'Etat du Wisconsin, dans le nord des Etats-Unis.

La police de Milwaukee, la plus grande ville de l'Etat où se sont déroulés les faits, a tweeté intervenir sur un "événement grave" et a demandé au public de se tenir à distance. Six à huit personnes ont été touchées dans cette fusillade, au siège local de la société Molson Coors, selon la chaîne WISN 12 et l'antenne locale de Fox News.

On ne sait toujours pas ce qui s'est passé exactement dans les locaux de Molson Coors, une grande brasserie. Les services d'urgence se sont rendus en masse sur le complexe. Les employés cherchaient un endroit sûr pour se loger et communiquaient avec le monde extérieur par le biais de messages textes, entre autres.

Un homme a déclaré au journal que sa femme, qui travaille à l'usine, s'était enfermée dans une pièce avec des collègues. On lui avait dit qu'un homme armé se promenait dans les environs. Rien n'a encore été révélé sur le mobile de l'auteur. Les autorités n'ont pas non plus encore fait d'annonces sur le nombre de victimes.