Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo va se rendre en Israël le 13 mai, jour de la prestation de serment du gouvernement d'union, devenant ainsi l'un des premiers hauts responsables d'une grande puissance à renouer avec les déplacements internationaux malgré la pandémie de Covid-19.

"Il rencontrera le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président de la Knesset Benny Gantz à Jérusalem pour évoquer les efforts américains et israéliens pour combattre la pandémie de Covid-19 ainsi que les questions de sécurité régionale liées à l'influence néfaste de l'Iran", a annoncé vendredi le département d'État américain dans un communiqué.

La pandémie de coronavirus a poussé une majeure partie du globe à se confiner, limitant les déplacements au strict minimum. Le Covid-19 a emporté plus de 270.000 personnes dans le monde. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (75.781), devant le Royaume-Uni (31.241), l'Italie (30.201), l'Espagne (26.299) et la France (25.987).