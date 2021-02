Selon ABC News, deux jeunes femmes se seraient déguisées en personnes âgées pour tenter de se faire vacciner contre le Covid-19. Cette information a été annoncée par les responsables de la santé de l'Etat de Floride. "Hier, nous avons réalisé que deux jeunes femmes se sont déguisées en "mamies" pour se faire vacciner pour la deuxième fois", a déclaré le Dr Raul Pino, directeur du département de la santé de Floride dans le comté d'Orange, lors du point de presse.

Les femmes se seraient en effet présentées au centre de convention du comté d'Orange en portant des bonnets, des gants et des lunettes. Selon le bureau du shérif, elles seraient toutes les deux âgées de 34 et 44 ans, ce qui les rendaient inéligibles à la vaccination. "Je ne sais donc pas comment elles se sont échappées la première fois", ajoute le Dr Pino.

Car les deux femmes n'en étaient pas à leur coup d'essai : elles auraient déjà reçu une première dose du vaccin. "Les deux femmes avaient un carnet de vaccination valide dès leur première injection, mais lors de leur deuxième tentative, ils ont eu des problèmes avec leur permis de conduire", a déclaré le Dr Raul Pino.

"Les députés ont émis des avertissements pour intrusion aux deux femmes après qu'il soit apparu que leurs dates de naissance ne correspondaient pas à celles qu'elles avaient utilisées pour s'inscrire aux vaccins", a déclaré le bureau du shérif du comté d'Orange dans un communiqué. "Les noms, cependant, correspondaient à l'enregistrement."

Sécurité renforcée

Selon les responsables de la santé de l'Etat de Floride, ce n'est pas la première fois qu'un tel cas se présente. Selon le Dr. Raul Pino, directeur du département de la santé dans le comté d'Orange, il y a probablement plusieurs cas de personnes ayant utilisé cette ruse pour se faire vacciner.

Afin d'éviter toute fraude future et de "dissuader toute personne d'avoir des intentions malveillantes", le compté a renforcé la sécurité sur le site de vaccination. "C'est le produit le plus recherché qui existe en ce moment", a déclaré le directeur. "Nous devons donc être très prudents avec les fonds et les ressources qui nous sont fournis".

En Floride, la priorité est donnée aux personnes âgées de 65 ans et plus ainsi qu'au personnel de santé en contact direct avec les patients et aux résidents et au personnel des établissements de soins de longue durée.