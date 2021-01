Mais Donald Trump ne compte pas rester les bras croisés lors de cette dernière journée. En effet, le président sortant serait sur le point d'accorder une centaine de grâces présidentielles. Parmi les personnes visées par cette démarche, on retrouve notamment des amis de Trump, des membres de sa famille, des hauts responsables de la Maison Blanche, d'anciens collaborateurs, des rappeurs connus, et même... Donald Trump lui-même !

Ce ne serait pas une première pour Trump puisque, quelques semaines après sa défaite, il avait déjà accordé la grâce à plusieurs de ses alliés. D'après Bloomberg, une liste d'une centaine de noms circule actuellement et était examinée par les conseillers principaux de Trump ainsi que par le bureau du conseiller juridique de la Maison Blanche.

Il y a d'abord tout un lot de grâces préventives, qui permettent aux personnes visées par cette grâce de ne pas être poursuivies en cas de crime fédéral commis avant l'octroi de la grâce présidentielle. La fille et le gendre du président, Ivanka Trump et Jared Kushner pourraient donc en profiter, tout comme la compagne de Donald Trump Jr, Kimberly Guilfoyle. Des hauts fonctionnaires de la Maison Blanche feraient aussi l'objet de cette démarche. Le cas de Rudy Giulani, l'avocat personnel de Trump, était discuté.

Ensuite, il y aura les grâces présidentielles classiques. Elles visent les personnes déjà condamnées pour des infractions pénales.

Et enfin, il y a la grâce présidentielle envers... le président himself. En s'octroyant la grâce présidentielle, Donald Trump se protégerait de toute poursuite judiciaire susceptible d'être engagée contre lui. "J'ai le droit absolu de me GRACIER moi-même, mais pourquoi ferais-je cela alors que je n'ai rien fait de mal?", écrivait Trump sur Twitter en 2018.

S'il venait à se gracier lui-même, ce serait une première dans l'histoire des Etats-Unis.