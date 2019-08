Le président Donald Trump a annoncé ce mercredi avoir décidé d’annuler sa visite prévue au Danemark ces 2 et 3 septembre prochains. Il devait notamment prendre part à un entretien officiel avec la reine Margrethe II et rencontrer des chefs d’entreprise. La cause de cette annulation trouve racine dans le refus exprimé par Mette Frederiksen, Première ministre danoise, de satisfaire les demandes exprimées plus tôt dans la semaine par l’hôte de la Maison-Blanche, qui avaient pour objet l’achat par les États-Unis du territoire du Groenland, sur lequel le Danemark exerce une souveraineté conjointe. Le Groenland gère ses propres affaires intérieures, laissant le soin au Danemark d’assurer les tâches de défense et de représentation à l’étranger.

