Le gouvernement de la présidente de facto de Bolivie, Jeanine Añez, a déposé plainte à La Paz lundi contre l’ex-président Evo Morales (2006-2019) et son candidat à la présidentielle d’octobre, Luis Arce, pour "terrorisme et génocide" et "délits contre la santé". Dix autres personnes sont également visées par la plainte, notamment le président du principal syndicat du pays, la Centrale ouvrière bolivienne (COB), Carlos Huarachi.