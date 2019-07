Analyse.

Les relations sino-américaines ne cessent de se détériorer et, alors que commence aux États-Unis la campagne pour la présidentielle de novembre 2020, aucune des deux parties n’a manifestement intérêt à sortir de l’impasse. Pas à n’importe quel prix, à tout le moins. C’est sans doute ce qui explique que le douzième cycle de négociations sur le différend commercial ait tourné court, mercredi, à Shanghai.

Après quatre heures de discussions à huis clos le matin, et une photo de famille en début d’après-midi, la délégation américaine a pris précipitamment le chemin de l’aéroport. Le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, et le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, avaient l’air plutôt tendu, selon l’AFP. Le vice-Premier ministre Liu He, un proche du président Xi Jinping qui dirige les négociations du côté chinois, n’a fait aucune déclaration.

Certes, l’agence officielle Chine nouvelle évoque des "échanges approfondis, francs, efficaces et constructifs sur les principales questions d’intérêt commun en matière économique et commerciale", et il a été convenu de se revoir en septembre. Mais si l’on a discuté de "l’augmentation des achats chinois de produits agricoles américains" (une exigence de Washington), il a été rappelé par la Chine que ce serait "en fonction de ses besoins nationaux", et pour autant que les États-Unis créent "des conditions favorables". Dans un tweet, mardi, Donald Trump avait mis en doute la sincérité des Chinois, sur ce point précis et en général, déclarant notamment que, "en fin de compte, ils modifient toujours à leur avantage l’accord conclu".

Des bruits de tambour intempestifs

C’est précisément une rafale de tweets du président américain qui aurait plombé le climat des négociations. Donald Trump s’est flatté d’avoir causé la perte de cinq millions d’emplois en Chine en taxant plus lourdement les importations aux États-Unis. "La Chine s’en sort très mal, sa pire année en 27 ans", s’est-il réjoui. C’est peu dire que cette forme de mépris n’a pas du tout été appréciée à Pékin. "La mélodie est perturbée par les bruits de tambour de certains Américains", a réagi l’éditorialiste du Quotidien du Peuple, dans le style fleuri caractéristique de l’organe officiel du Parti communiste chinois.

Le ton suggère que la situation pourrait rester bloquée jusqu’à l’élection présidentielle, au risque que cela affecte lourdement l’économie mondiale. Donald Trump ne peut se permettre d’apparaître perdant dans ce dossier en concluant un accord insatisfaisant - répudier les "mauvais" traités commerciaux était une des promesses phares de sa campagne en 2016. Les Chinois peuvent espérer, de leur côté, que le scrutin de novembre 2020 amènera à la Maison-Blanche un interlocuteur sinon plus compréhensif (Républicains comme Démocrates sont convaincus des enjeux, dont le redressement d’un déficit commercial abyssal), du moins plus rationnel et plus prévisible.

Le tout est de savoir si les deux premières puissances économiques mondiales peuvent s’offrir le luxe d’attendre. Et si, dans l’aventure, Donald Trump s’expose au danger de n’être pas réélu, Xi Jinping, quant à lui, pourrait voir sa gestion de la crise critiquée et son autorité remise en question, quand bien même le prochain congrès du parti n’est pas attendu avant l’automne 2022.