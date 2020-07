Présidentielle américaine: peut-on s'attendre à un raz de marée démocrate en novembre ? AmériqueAnalyse Philippe Paquet

© Pool/ABACA

Le Covid-19 devrait influer sur les choix des électeurs américains, le 3 novembre, et cette perspective inquiète de plus en plus les Républicains dans la mesure où Donald Trump pourrait entraîner dans sa chute les candidats aux législatives. Le parti, qui n’a jamais réellement envisagé de reconquérir la Chambre des représentants, est désormais moins assuré que jamais de garder le contrôle du Sénat - un lieu de pouvoir stratégique puisque le Sénat décide des nominations, notamment à la Cour suprême.