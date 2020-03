Temps fort traditionnel des primaires présidentielles aux États-Unis, le « Super-Mardi » devait essentiellement se résumer, pour le Parti démocrate, à un duel entre Bernie Sanders et Joe Biden. Le sénateur du Vermont allait-il confirmer son statut de favori ou l’ancien vice-président réussirait-il à transformer en tremplin son spectaculaire succès de samedi dernier en Caroline du Sud ? La réponse à cette première question est venue très vite, alors que Biden enlevait, les uns après les autres, les six États du Sud qui étaient en jeu mardi : la Virginie, la Caroline du Nord, l’Alabama, le Tennessee, l’Oklahoma et enfin l’Arkansas. Mais, si le vice-président pouvait, en l’occurrence, se féliciter de sa popularité auprès de l’électorat noir, il a aussi prouvé, en remportant également le Massachusetts et le Minnesota, qu’il avait la cote auprès de l’électorat blanc.

Bernie Sanders a, de son côté, remporté son fief, le Vermont, ainsi que le Colorado et l’Utah, deux États de l’Ouest. Alors que l’issue dans le Maine restait indécise, le sénateur était bien placé pour gagner en Californie, le plus gros enjeu de la journée avec 415 délégués sur les 1357 qui étaient attribués mardi (il en faut 1991, sur un total de 3979, pour obtenir l’investiture du Parti démocrate). Au Texas, le deuxième gros enjeu (228 délégués), Biden et Sanders étaient au coude à coude, le premier prenant progressivement l’avantage sur le second au fil du dépouillement.

Contrairement au Parti républicain qui pratique le système du « winner takes all » (le vainqueur emporte toute la mise), les Démocrates attribuent les délégués à la proportionnelle. Il ne suffit donc pas de s’imposer dans un État pour nécessairement faire une ample moisson de délégués : si l’écart entre deux candidats est faible, ainsi sera la différence dans l’attribution des délégués. Il faut donc attendre les résultats définitifs pour mesurer le rapport de forces réel entre Joe Biden et Bernie Sanders. Deux choses étaient sûres, toutefois : l’investiture démocrate se jouera entre ces deux hommes et ils étaient, mardi soir, dans un mouchoir.