Amérique Le Nevada a une hantise: que ses caucus, ce samedi, soient aussi chaotiques que ceux de l’Iowa Philippe Paquet - Envoyé spécial à Washington

Plus que le suspense engendré par ce troisième rendez-vous, après l’Iowa et le New Hampshire, dans les primaires du Parti démocrate pour l’élection présidentielle américaine, c’est l’inquiétude qui domine dans le Nevada. Inquiétude que les caucus qui y sont organisés ce samedi ne se soldent par le même fiasco qui a discrédité la consultation dans l’Iowa, le 3 février.