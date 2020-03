Amérique05:17 Primaires démocrates: quand Bernie Sanders jettera-t-il l’éponge ? Philippe Paquet

Joe Biden a bénéficié d’un nouveau raz de marée mardi, réduisant quasiment à néant les chances de son rival de remporter l’investiture démocrate pour la présidentielle américaine. Il n’y a, toutefois, plus de réel enjeu d’ici au 28 avril et, si le sénateur du Vermont ne renonce pas entre-temps, la compétition va s’éterniser. En pleine crise du coronavirus, cela semble incongru et injustifié.