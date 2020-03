“Je déteste me réveiller le matin alors que Donald Trump est encore président…” À l’entrée du Holliday Inn de Bruxelles Schumann, où se tenait samedi l’ultime vote des démocrates américains résidant en Belgique dans le cadre des primaires organisées par la parti, les mugs et autres tee-shirts en vente à côté du bureau de vote crient le dégoût de l’actuelle présidence. Un cauchemar d’autant plus horrible qu’il a succédé aux années Obama, une présidence dont chacun ici semble nostalgique, comme en témoignent les badges majoritairement à l’effigie de l’ancien président américain.