L'avocat personnel de Donald Trump et le secrétaire d'Etat Mike Pompeo ont eu des contacts dans les mois qui ont précédé l'éviction controversée de l'ambassadrice américaine à Kiev, au cœur de la procédure en destitution contre le président américain, révèlent des documents publiés samedi. Ces documents officiels du département d'Etat publiés par l'ONG American Oversight, créée pour dénoncer les dérapages éthiques de l'administration Trump, montrent que les deux hommes se sont téléphoné les 27 et 29 mars, et que le deuxième appel a été effectué à la demande de M. Pompeo, qui a tenté jusqu'ici de se distancer de l'affaire ukrainienne.

Obtenus au nom de la loi sur la transparence du gouvernement, ces documents ne précisent pas la teneur des échanges entre le secrétaire d'Etat américain et M. Giuliani, l'avocat de M. Trump. Mais ils confirment des contacts entre les deux hommes un peu plus d'un mois avant le rappel à Washington, sur ordre du président, de l'ambassadrice à Kiev Marie Yovanovitch.

Selon le directeur de l'ONG Austin Evers, ils "montrent noir sur blanc des échanges entre Rudy Giuliani, le Bureau ovale et M. Pompeo pour faciliter une campagne de dénigrement d'un ambassadeur américain".

M. Giuliani est accusé d'avoir mené une diplomatie parallèle auprès de l'Ukraine pour obtenir une enquête contre l'ancien vice-président Joe Biden, potentiel rival de Donald Trump à la présidentielle américaine et son fils, Hunter.