Lors de cette première réunion, un détail a attiré l'attention de tous les observateurs étrangers: la tenue de la Première Dame. Jill Biden portait en effet une veste noire, sur le dos de laquelle était inscrit le message "Love". Un choix vestimentaire qui pourrait, selon certains, s'expliquer par la volonté des Etats-Unis de renouer une alliance solide avec le reste du monde.

"Je pense qu'il s'agit d'une conférence mondiale et que nous essayons d'apporter un sentiment d'unité dans le monde entier", a d'ailleurs déclaré Jill Biden en marge de la rencontre.

Un clin d'oeil à Melania?

La tenue a immédiatement rappelé à certains celle portée par une autre Première Dame, Melania Trump, en 2018. Lors d'un déplacement dans un centre de détention pour jeunes migrants au Texas, l'épouse de Donald Trump portait un manteau avec les inscriptions "I really don't care, do u ?" (NDLR: Je m'en fiche totalement, et vous?). Un message qui avait suscité de vives critiques, notamment en regard de la stricte politique migratoire menée par l'ancien locataire de la Maison Blanche. Si l'épouse du président déchu s'était défendu d'un "choix vestimentaire malheureux", nombreux y avaient vu une véritable opération de communication.