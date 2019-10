En invitant publiquement la Chine à enquêter sur les Biden père et fils, Donald Trump a-t-il voulu se livrer à une provocation gratuite, sans se soucier des conséquences ? Ou poursuit-il une stratégie qui consisterait à banaliser son initiative ukrainienne en rééditant la démarche, mais cette fois sans s’en cacher ? Comme si un acte a priori répréhensible ne l’était plus dès lors qu’il est commis en plein jour, et non plus dans le secret d’un bureau de la Maison-Blanche.